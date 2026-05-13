Filipinler Senatosu’nda silah sesleri: Askerler bölgeye sevk edildi

Filipinler Senatosu çevresinde Çarşamba günü silah sesleri duyulduğu bildirildi. Reuters muhabirlerinin aktardığına göre, Senato binası yakınında bulunan kişilere “saklanmaları” yönünde uyarılar yapıldı.

Olayın, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) hakkında tutuklama kararı çıkardığı Senatör Ronald dela Rosa’nın gözaltına alınabileceğine yönelik beklentilerin arttığı sırada yaşanması dikkat çekti.

Silah seslerinin kim tarafından açıldığı ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı.

Reuters gazetecileri, olay öncesinde Senato binasına kamuflaj kıyafetli 10’dan fazla askeri personelin geldiğini aktardı. Bazı askerlerin saldırı tüfekleri taşıdığı belirtildi.

Askerlerin neden bölgede bulunduğuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Filipinler ordusu yetkililerine de ulaşılamadığı ifade edildi.

Senato binasında başka güvenlik güçlerinin bulunup bulunmadığı da henüz doğrulanmadı.

Ronald dela Rosa’nın pazartesi gününden bu yana Senato’daki ofisinde bulunduğu belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte dönemindeki “uyuşturucuyla savaş” operasyonlarının en önemli isimlerinden biri olan dela Rosa hakkında insanlığa karşı suç iddiasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

ICC tarafından daha önce gizli tutulan tutuklama kararının pazartesi günü kamuoyuna açıklandığı ifade edildi.

“BENİ LAHEY'E GÖTÜRMELERİNE İZİN VERMEYİN”

Dela Rosa, Facebook üzerinden yayımladığı videoda destekçilerine çağrı yaparak gözaltına alınmasını engellemelerini istedi.

“Umarım bana yardım edersiniz. Bir Filipinlinin daha Lahey’e götürülmesine izin vermeyin” diyen dela Rosa, güvenlik güçlerinin kendisini gözaltına almak üzere yolda olduğunu savundu.

64 yaşındaki siyasetçi, Duterte döneminde yürütülen sert uyuşturucu operasyonlarının başındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

İnsan hakları örgütleri, Duterte dönemindeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında binlerce kişinin sistematik biçimde öldürüldüğünü ve olayların örtbas edildiğini öne sürüyor.

Filipinler polisi ise suçlamaları reddederek, operasyonlarda öldürülen 6 binden fazla kişinin silahlı olduğunu ve gözaltına direnç gösterdiğini savunuyor.