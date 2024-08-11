Filipinler ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Filipinler'in Pampanga ve Cebu bölgelerinde ABD Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 12:06
Filipinler ve ABD'den ortak hava tatbikatı
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Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Consuelo Castillo, "Demir Bıçak" adı verilen tatbikata Filipinler Hava Kuvvetlerine ait 2, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 uçağın katıldığını belirtti.

Uçakların Pampanga ve Cebu'daki hava üsleri arasında uçuş yaptığını ifade eden Castillo, savaş ve hava ikmal araçlarını içeren tatbikata fotoğraf misyonunun da dahil edildiğini söyledi.

Castillo, Filipinler ve ABD arasındaki "güçlü ve kalıcı ortaklığın" göstergesi olan tatbikatla, ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflediğini dile getirdi.


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