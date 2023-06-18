Filipinler'de 120 yolcunun bulunduğu feribotta yangın
Filipinler’de 120 yolcunun bulunduğu feribotta yangın çıktı. Yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı.
Filipinler’de gece bir feribotta yangın çıktı. Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.55'de Filipinler’in Siquijor adasından Bohol eyaletinin Taglibaran limanına doğru seyreden MV Esperanza Star isimli yolcu feribotunda yangın çıktığı bildirildi.
Yaklaşık 120 yolcu taşıdığı öğrenilen feribota ilk müdahaleyi çevredeki balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik botu yaparken, tüm yolcu ve mürettebatın yangın büyümeden gemiden tahliye edildiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi.
Kıyıya çıkartılan yolcu ve mürettebat tedbir amaçlı çevre hastanelere sevk edilirken, feribottaki yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.
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