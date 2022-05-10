Filipinlerde başkanın kızı başkan yardımcısı seçildi

10 Mayıs 2022 Salı, 11:06

Filipinler’de devlet başkan yardımcılığını, Başkan Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio kazandı. Resmi olmayan verilere göre, Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio oyların yüzde 61,25’ini alarak devlet başkan yardımcısı oldu.

Liberal Partiden Kiko Pangilinan yüzde 17,94 oy alarak ikinci sıraya yerleşirken, onu yüzde 15,93 oyla Senato Başkanı Vicente Tito Sotto III izledi.

Devlet başkanının ve yardımcısının ayrı ayrı seçildiği ülkede, oyların yüzde 97,77’sinin sayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sara Duterte-Carpio, 13 Kasım 2021'de aday olacağını açıklamıştı.

Rodrigo Duterte ise 2016'da başkan seçilmişti. Duterte, bu seçimde aday olmadı.