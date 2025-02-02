Filipinler'de helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti
Filipinler'in Nueva Ecija kentinin Guimba bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Sivil Havacılık İdaresi (CAAP) Sözcüsü Eric Apolonio, özel helikopterin Manila'dan Baguio'ya hareket ettiğini söyledi.
Apolonio, helikopterin tek yolcusunu bırakmasının ardından dönüşte yerel saatle 17.00 sularında Nueva Ecija kentinin Guimba bölgesinde düştüğünü belirtti.
Pilotun kazada hayatını kaybettiğini dile getiren Apolonio, yakıt ikmali için Binalonan Havaalimanı'na uğrayan helikopterin kalkışta motorunun zorlukla çalıştığını öğrendiklerini bildirdi.
Apolonio, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Etiketler: #Filipinler #helikopter
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