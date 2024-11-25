Filipinler'de yangın: Binlerce aile evsiz kaldı

Filipinler'in başkenti Manila'da çıkan yangın sonucu en az 2 bin aile evlerinden oldu.

Filipinler'de yangın: Binlerce aile evsiz kaldı
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 07:57

Xinhua ajansının haberine göre, Filipinler Hava Kuvvetleri, sahil güvenlik ekipleri ve 30 itfaiye ekibi olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı.

Manila Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının yerel saatle 14.00'te söndürüldüğünü duyurdu.

Manila İtfaiye Teşkilatından Alejandro Ramos, 2 bin ailenin evsiz kalmasına neden olan yangının sabahın erken saatlerinde ortaya çıktığını ve yaklaşık 1000 evin yangında kül olduğunu bildirdi.

Ramos, körfezden esen güçlü rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, dar sokakların da yangını kontrol altına alma çabalarını güçleştirdiğini kaydetti.

Yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.


Etiketler: #Filipinler #Yangın

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