21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:58

Filipinler’de polis helikopterinin düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki pilot yaralandı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, General Dionardo Carlos’u almak için, Manila’dan kalkan Airbus H125 tipi helikopterin havalandıktan sonra radardan kaybolduğu ve iki saat sonra Quezon eyaletinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki görevlilerden birinin hayatını kaybettiği, iki pilotun yaralandığı kaydedildi.

Kazanın nedenin araştırıldığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede diğer beş H125 tipi helikopter için de uçuş yasağı getirildiği vurgulandı.

Bu arada, polis sözcüsü Jean Fajardo, hastanede ziyaret ettiği yaralı pilotlardan birinin "kuvvetli rüzgarın helikopterin hakimiyetini kaybetmesine neden olduğunu" söylediğini aktardı.