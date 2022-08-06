Filipinler'den ABD'ye destek: Pelosi'nin Tayvan ziyareti gerilimi artırmıyor

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:10

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı başkent Manila'daki, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Ferdinand Marcos, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırdığını düşünmediğini söyledi.

Marcos, Pelosi'nin ziyaretinin, anlaşmazlıkların ne kadar şiddetli olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Marcos ayrıca, ülkesinin ABD ile ilişkilerine değinerek, tüm değişiklikler karşısında bu ilişkinin geliştirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Antony Blinken da ülkesinin Filipinler ile 1951'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasına ve "ortak zorluklar karşısında birlikte çalışmaya" olan bağlılığını yineledi.

Blinken, iki ülke arasındaki ilişkinin dostluk üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, bu ilişkinin ortaklık içinde şekillendiğini ve Filipinler'in ittifak olduğu gerçeğiyle güçlendiğini belirtti.