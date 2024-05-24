Filipinler'den Çin'e meydan okuma: Bunun sürmesine müsaade edemeyiz

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:01

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:01

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, başkent Manila’da Filipinler Deniz Kuvvetlerinin 126. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, isim vermeden Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi’nde artan agresif eylemlerini açık şekilde eleştirdi.

Teodoro, Çin’in muhalefetine rağmen ülkesinin bölgesel çıkarlarını savunmak amacıyla güvenlik ittifakları kurmaya ve ihtilaflı sularda ortak askeri tatbikatlar yapmaya devam edeceğini söyledi.

Filipinlerin saldırganlığa ve provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Teodoro, Çin’e atıf yaparak, "Benzer düşünen ülkelerle yapılan bu işbirliği faaliyetlerini bir çevreleme ya da provokasyon olarak nitelendirmek dezenformasyondur ve kapalı bir siyasi sistemin paranoyasının kanıtıdır" dedi.

Teodoro, Çin’in tehdit veya güç kullanmak suretiyle istediklerini elde etme niyetinde olduğunu dile getirerek, "Bunun sürmesine müsaade edemeyiz" diye konuştu.

Bakan Teodoro, Filipinler ile aynı amaca sahip ülkeler arasında denizcilik alanında daha fazla işbirliği faaliyetinin yapılacağını söyledi.

Çin ile Filipinler arasında geçen yıl Güney Çin Denizi'nde gerilimin artmasının ardından Manila yönetimi, Asya ve Batılı ülkelerle güvenlik ittifakları kurmak için adımlar atarken ABD'nin de Filipinler'deki üslerde askeri varlığını artırmasına izin vermişti.

Filipinler, ABD, Fransa ve Avustralya ordularının katılımıyla, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde 22 Nisan'da başlayan tatbikat, 10 Mayıs'ta sona ermişti.

Çin, tatbikatın, bölgesel istikrara zarar verebileceği noktasında uyarıda bulunarak, Filipinler'in ABD ve Asya dışındaki ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikatı eleştirmişti.