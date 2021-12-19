Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor
Filipinler'de etkisini gösteren Rai Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) büyük yıkıma neden olan tayfunun bugün itibariyle ülkeyi terk ettiğini duyurdu.
Filipinler'de 3 gündür etkisini gösteren ve şiddetli yağış, sel baskınları ile toprak kaymalarına yol açan Rai Tayfunu'nda bilanço ağırlaştı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.
NDRRMC sözcüsü Mark Timbal, 18 bini aşkın asker, polis ve sahil güvenlik gücünün arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini söylerken, güvenli bölgelere tahliye edilen yaklaşık 300 bin felaketzededen 18 bininin bugün itibarıyla sığınaklarda kaldığını açıkladı.
"FELAKETZEDELERE DESTEK OLACAĞIZ"
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti. Ülkenin kısıtlı ekonomik kaynaklarına rağmen tayfundan etkilenen bölgelere destek vermek üzere ek bütçe çıkarmak için ilgili birimlerle görüştüğünü açıklayan Duderte, felaket bölgelerine gidip yerinde incelemelerde bulunacağını da sözlerine ekledi.
ÜLKE ETKİ ALANINI TERK ETTİ
PAGASA'dan yapılan açıklamada da ülkede Tayfun Odette olarak da bilinen Rai Tayfunu'nun dün öğlen saatleri itibarıyla Filipinler etki alanını terk ettiği duyuruldu. Rai Tayfunu'nun bugün itibarıyla Vietnam ile Çin'in Hainan eyaletinde yağışlara neden olması bekleniyor.
BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI
Filipinler'de 3 gündür etki gösteren ve hızı saatte 300 kilometreye ulaşan rüzgarlara, şiddetli yağışlara ve su baskınlarına neden olan Rai Tayfunu büyük yıkıma yol açmış, binlerce yapı kullanılamaz hale gelirken, etkilenen bölgelerde elektrik ve telefon kesintileri yaşanmıştı.
Yüz binlerce insanın tahliyesi ile sonuçlanan tayfun nedeniyle hava ve kara yolu ulaşımı felç olmuştu.
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