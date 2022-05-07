Filistin: ABD'nin İsrail'e karşı tutumundan memnunuz

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:27

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Batı Şeria'da İsrail'e yönelik takındığı tutuma ilişkin bir açıklama yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini genişletmeye yönelik yeni planlarını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığının (olayı reddeden) tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletme planının, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açıkça ihlali olduğu ve ABD'nin bu durum karşısındaki tutumunun memnuniyetle karşılandığı ancak bunun yetersiz kaldığı belirtildi.

'YAYILMACI SÖMÜRGE PLANLARINDAN İSRAİL SORUMLU'

Bakanlığın açıklamasında, "yayılmacı sömürge" planları ve sonuçlarından doğrudan İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın, bu planların en geniş şekilde kınanmasını sağlamak amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler ve ilgili konseyleri ve kuruluşları nezdinde bu davayı takip ettiği aktarıldı.

ABD, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin konut inşasını onaylama niyetini kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, gazetecilere verdiği brifingde, ABD yönetiminin, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletmesine karşı olduğunu söylemişti.