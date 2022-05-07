Filistin: ABD'nin İsrail'e karşı tutumundan memnunuz
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasını reddeden ABD tutumundan memnun olduğunu duyurdu.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Batı Şeria'da İsrail'e yönelik takındığı tutuma ilişkin bir açıklama yaptı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini genişletmeye yönelik yeni planlarını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığının (olayı reddeden) tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletme planının, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açıkça ihlali olduğu ve ABD'nin bu durum karşısındaki tutumunun memnuniyetle karşılandığı ancak bunun yetersiz kaldığı belirtildi.
'YAYILMACI SÖMÜRGE PLANLARINDAN İSRAİL SORUMLU'
Bakanlığın açıklamasında, "yayılmacı sömürge" planları ve sonuçlarından doğrudan İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Bakanlığın, bu planların en geniş şekilde kınanmasını sağlamak amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler ve ilgili konseyleri ve kuruluşları nezdinde bu davayı takip ettiği aktarıldı.
ABD, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin konut inşasını onaylama niyetini kınamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, gazetecilere verdiği brifingde, ABD yönetiminin, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletmesine karşı olduğunu söylemişti.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor
- Özdağ'dan Soylu'ya: Bir gün karşılaşacağız
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- İmamoğlu, tepkilere yönelik açıklamada bulundu