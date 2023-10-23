Filistin Başbakanı Iştiyye: 'Soykırım savaşı'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:12

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısında konuştu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, önceliklerinin "savaşı ve saldırganlığı durdurmak, Gazze'ye yardım malzemelerinin girişini sağlamak, sivilleri korumak ve zorla yerinden edilmeyi durdurmak" olduğunu belirtti.

Iştiyye, İsrail saldırılarını "soykırım" şeklinde niteleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in yaptığı, soykırım savaşıdır. Bu savaş, öldürmeyi arzulayan, masumlara ve çocuklara işkence etmekten zevk alan, cami ve kiliseleri bombalayan, barbar, sömürgeci zihniyete sahip bir suç makinesi tarafından gerçekleştirilmektedir"

Mısır tarafıyla yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'ndan girmesi konusunun takibini yaptıklarını aktaran Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Filistin halkına yönelik saldırıyı durdurmak için dünya liderleriyle temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in aralarında bebeklerin de bulunduğu 1800 çocuğu öldürdüğüne dikkati çeken Iştiyye, "Özgürlük, bağımsızlık ve devletimizi kurma arayışımız durmayacak, sömürgecilerin suçları topraklarımızdaki kararlılığımızı bozmayacaktır" diye konuştu.

Iştiyye, İsrail'in "kara harekatına" dair ise "İşgalci devletin liderlerinden kara işgali hazırlıklarına ilişkin duyduklarımız, yeni suçların, vahşetlerin, tehcirin, intikam uğruna öldürmelerin devam edeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası basının Gazze'ye ulaşarak orada işlenen işgal suçlarını belgelemesine izin verilmesi" çağrısında bulunan Iştiyye, şunları kaydetti:

"Halkımız, etnik temizlik ve soykırım politikaları uygulayan İsrail liderlerinin düşünce biçimini şekillendiren kibir, suç eğilimleri ve yayılma hayallerini yenecektir"