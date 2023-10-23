Latin Amerika'da Filistin'e destek

Başta Kolombiya olmak üzere bütün dünya halklarının, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı çıktığını vurgulayan Almalk, "İstanbul'da ve dünyanın bütün başkentlerinde, Filistin'e olağanüstü destek var. İsrail'e tepki için milyonlar sokaklarda sesini yükseltiyor. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını ve insani koridorun açılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Almalk, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya, Filistin'e desteği için minnettar olduklarını ve Petro'nun "uluslararası barış konferansı" önerisini desteklediklerini dile getirdi.