Filistin'de seçimler yine ertelendi: Sandık 2027'ye kaldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan parlamento seçimlerinin yaklaşık bir yıl ertelendiğini açıkladı.

Filistin resmî haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre Abbas, 10 Ekim'de yayımladığı kararnameyle parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı olarak yapılmasını kararlaştırdı.

Kararnamede, İsrail'in uygulamalarının ve Filistin topraklarındaki güvenlik koşullarının özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin düzenlenmesini engellediği belirtildi.

Filistin yönetimi, seçimlerin ertelenmesinin başlıca nedenleri arasında İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarını, yerleşimlerin genişletilmesini ve yerleşimci şiddetini gösterdi.

İsrail'in Filistinlilerin hareket özgürlüğüne getirdiği kısıtlamaların ve Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini aktarmamasının da seçim hazırlıklarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Kararnamede ayrıca İsrail'in seçim komisyonu çalışanlarının ve uluslararası gözlemcilerin Gazze ile Doğu Kudüs'e girişini sınırlandırmasının seçimlerin düzenlenmesi önünde engel oluşturduğu belirtildi.

GAZZE'DEKİ KOŞULLAR SEÇİMLERİ ENGELLİYOR

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik ve insani koşulların da seçimlerin ertelenmesinde etkili olduğunu açıkladı.

Kararnamede, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilme sürecinin tamamlanmaması, yeniden inşa çalışmalarında ilerleme sağlanamaması ve uluslararası istikrar gücü ile polis birliklerinin konuşlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin uygulanamaması gerekçeler arasında sıralandı.

Filistin yönetimi, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılımının sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İSRAİL'DEN ABBAS'A TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Abbas'ın seçimleri erteleme kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'de yaklaşık 20 yıldır seçim yapılmadığına dikkat çeken Saar, Abbas'ın İsrail'e yönelik suçlamalarını reddetti.

Saar, söz konusu gerekçeleri sorumluluktan ve hesap vermekten kaçınmak için ortaya atılmış bir bahane olarak nitelendirdi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği ve daha sonra ilhak ettiği Doğu Kudüs'te Filistin yönetiminin seçim düzenlemesini genellikle engelliyor. İsrail'in ilhak kararı, uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınmıyor.

FİLİSTİN'DE 20 YILDIR PARLAMENTO SEÇİMİ YAPILMIYOR

Filistin'de son cumhurbaşkanlığı seçimleri 2005, son parlamento seçimleri ise 2006 yılında düzenlendi.

2006'daki parlamento seçimlerini Hamas'ın kazanmasının ardından Fetih ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar, Filistin siyasetinde derin bir bölünmeye yol açtı.

Hamas, 2007 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirirken, Abbas liderliğindeki Filistin yönetimi Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yönetimini sürdürdü.

Abbas'ın cumhurbaşkanlığı görev süresi 2009 yılında sona ermesine karşın, yeni seçim yapılamadığı için ülkeyi kararnamelerle yönetmeye devam etti.

Nisan 2026'da Batı Şeria'da ve Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde yerel seçimler düzenlenmişti. Bu seçimler, Gazze'de 2006'dan bu yana gerçekleştirilen ilk oylama olmuştu.

FETİH VE HAMAS ERTELEME KONUSUNDA GÖRÜŞTÜ

Reuters'a konuşan iki Filistinli yetkili, Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih hareketi ile Hamas temsilcilerinin Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmede seçimlerin ertelenmesi konusunda uzlaştığını belirtti.

Kararın Filistinli siyasi gruplarla yapılan istişarelerin ardından alındığı, seçim sürecindeki sorunların aşılması ve ulusal birlik için kapsamlı bir diyalog yürütülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Öte yandan, Filistin Politika ve Anket Araştırmaları Merkezi'nin (PSR) ağustos ayında yayımladığı araştırma, hem Fetih'e hem de Hamas'a yönelik desteğin gerilediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre Filistinlilerin önemli bir bölümü, Gazze ile Batı Şeria arasındaki siyasi bölünmenin sürmesinden her iki hareketi de sorumlu tutuyor.

Seçimlerin ertelenmesi, Abbas'ın 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kasım 2026 seçim takvimine bağlı kalacağını açıklamasından yalnızca haftalar sonra geldi.

Abbas, Fransa'nın Eylül 2025'te Filistin devletini tanıması sürecinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağı yönünde yazılı taahhütte bulunmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, seçimlerin gerçekleştirilmesinin Filistin kurumlarının demokratik meşruiyeti açısından önem taşıdığını belirterek, Avrupa Birliği'nin seçim gözlem misyonu oluşturma girişimini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.