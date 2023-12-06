Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'li yetkiliyle 'Gazze'yi görüştü

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:26

Güncelleme: 06.12.2023 - 21:14

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Gordon, Ramallah'taki Başkanlık konutunda bir araya geldi.

Abbas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması için ABD yönetiminin İsrail'e acil müdahale etmesi ve baskı yapması gerektiğini vurguladı.

'İSRAİL GAZZE'DE GÜVENLİ YER BIRAKMADI'

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail, sivilleri, hastaneleri ve barınma merkezlerini hedef alarak işlediği katliamlarla Filistin halkına Gazze'de sığınabilecek güvenli bir yer bırakmadı." dedi.

Filistin halkının göçe zorlanmasına ilişkin Abbas, "Gazze Şeridi ve Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Barış ve güvenlik, İsrail işgalinin sona erdirilmesiyle mümkündür"

Filistin Devlet Başkanı, ABD'ye, "İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin, sessiz ve planlı ilhakın yaşandığı Batı Şeria, Kudüs ve Ürdün Vadisi bölgelerinde, Filistinlilerin yerinden edilmesini hedefleyen saldırı, cinayet ve yıkımlarının engellenmesi için" müdahil olma çağrısında bulundu.

Gazze'ye yönelik gıda, tıbbi ve insani yardımların yetersiz olduğuna dikkati çeken Abbas, bölgeye acilen su, elektrik ve yakıt sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Abbas, Gazze’deki hastanelerin ve sağlık tesislerinin binlerce yaralının tedavi görebilmesi için yeniden faaliyete geçirilmelerinin ve bu konuda gerekli yardımların sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, şunları kaydetti:

"Ne pahasına olursa olsun, Gazze Şeridi'ndeki halkımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal makamlarının Gazze Şeridi'nin herhangi bir bölümünü ayırma, işgal veya tecrit etme planlarını tamamen reddediyoruz ve bunların uygulanmasına izin verilmeyecek."

İki devletli çözümün uygulanmasının Filistin’in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üye olmasıyla mümkün olacağını belirten Abbas, "Barış ve güvenliğin tesisi, İsrail işgalinin sona erdirilmesiyle mümkündür." diye konuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.