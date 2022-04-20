Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye çağrıda bulundu

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:48

Fanatik Yahudiler, devam eden Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Mescid-i Aksa'ya ilişkin bir açıklama geldi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünde herhangi bir değişikliği tamamen reddettiğini vurguladı.

ABBAS BM TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Resmi Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, Ramallah’ta BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland ile bir araya geldi. Abbas, BM Genel Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere Wencesland’a bir mektup verdi.

Abbas görüşmede, Mescid-i Aksa’ya günlük olarak İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından saldırılar düzenlendiğine dikkati çekerek, saldırıların Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsüne karşı büyük aykırılık arz ettiğini ve gayrimüslimlerin ziyaretlerinin İslami Vakıflar ile koordinenin ardından yapılması gerektiğini bildirdi.

BM'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Abbas, bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin yaralanmasına ve tutuklanmasına sebep olduğuna işaret ederek, tek taraflı tutumların durdurulması ve imzalanan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Görüşme sırasında Abbas, Filistin kentleri ve köylerine yönelik süren saldırı ve öldürme eylemlerinin "tahammül edilemeyecek ve suskun kalınamayacak” korkunç sonuçlara yol açma ihtimali konusunda uyarıda bulundu. Abbas ayrıca, BM’ye, Filistinlilere karşı tarihi adaletsizliği sona erdirmesi için uluslararası hukuk ve kararları uyarınca uluslararası çabaları seferber etme çağrısı yaptı.

'ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'

BM Özel Temsilcisi Tor Wencesland, bölgedeki gelişmeler hakkında "Henüz zor günler bizi bekliyor" yorumunda bulundu. Wencesland, bölgede iki hafta boyunca yaşananlar hakkında derin endişe duyduğunu vurguladı.

Wencesland, durumların sükunete kavuşması için BM'nin tüm taraflarla sıkı iletişimde olduğunu hatırlatarak, ilgili tarafların diyaloğu sürdürmelerini tavsiye etti.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.