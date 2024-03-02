Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor.
3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya geleceğini bildirdi.
Maliki, Abbas'ın Ankara ziyaretinin 5 Mart Salı günü gerçekleşeceğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- 24 saatte fikri değişti!
- 2 yıl önce ekildi, ilk hasadı başladı!
- Çok sayıda yaralı var!
- 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
- 2010 yılında Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız!
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- Kıyamet Oteli: Yapımı 37 yıldır sürüyor!
- 'Bıktım, midem bulanıyor artık...'
- 'Dikkat eksikliği sayesinde ayakta kaldılar...'