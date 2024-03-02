Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:57
Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor. 

3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Maliki, Abbas'ın Ankara ziyaretinin 5 Mart Salı günü gerçekleşeceğini söyledi.


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