Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Moskova’dan sonraki durağı Ankara

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:10

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:10

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Filistin Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal'ın Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamaya göre, Abbas'ın Moskova ziyaretinin ana gündem maddesi Filistin-İsrail çatışması olacak.

Abbas, Putin ile yapacağı görüşmelerde Gazze'deki son durum, Rusya'nın rolü ve olası çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunacak. Abbas, Moskova programı kapsamında, Bilinmeyen Asker Anıtı'na çelenk bırakacak ve Arap büyükelçileriyle toplantı yapacak.

Rusya ziyaretinin ardından 14 Ağustos'ta Ankara’ya gelecek olan Abbas’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Abbas 15 Ağustos perşembe günü ise TBMM Genel Kurulu’nda hitap edecek.