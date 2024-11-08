Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Trump'a 'hazırız' mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa varmak için ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Trump'a 'hazırız' mesajı
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 23:53

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump ile telefonda görüştü.

Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.



Etiketler: #Trump #filistin #telefon

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