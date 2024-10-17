Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Abbas, FKÖ ile bir araya geldi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:15

Güncelleme: 17.10.2024 - 21:15

Suudi basınında yer alan haberlerde, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptığını aktarıldı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünün İsrail tarafından doğrulanmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile bir araya geldi.

Suudi basınında yer alan haberlerde, Abbas’ın, FKÖ’nün Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptığını aktardı.