Filistin, Doğu Kudüs'teki tahliyelere son verilmesi çağrısında bulundu

22 Şubat 2022 Salı, 00:00

Filistin'de Kudüsle ilgili işlerden sorumlu Cumhurbaşkanlığı danışmanı Ahmed el-Ruweidi pazar günü yaptığı açıklamada, Filistin'in Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah semtindeki Filistinli ailelerin evlerinden tahliyesini durdurmak için uluslararası kuruluşlarla temas halinde olduğunu söyledi.

El-Ruweidi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gazetecilere verdiği demeçte, "Temasları yürütmedeki amacımız, İsrail'in aileleri Şeyh Cerrah semtinden tahliye etme çalışmalarını durdurmak ve İsrail üzerinde uluslararası baskı yaratmak" dedi.

El-Ruweidi, İsrailli yetkilileri, Doğu Kudüs'te 250'si bu yılın ilk yarısında yıkılacağı açıklanan 22 bin evi tamamen yıkmayı planlamakla suçladı.

El-Ruweidi, uluslararası alanda konuya dikkat çekme çabalarının "önemli" olduğunu söyledi.

Doğu Kudüs'te, konsoloslukların çoğunun bulunduğu en prestijli semtlerden biri olan Şeyh Cerrah, geçen haftadan bu yana gerginliğe sahne oluyor.

İsrail makamlarının birkaç Filistinli aileyi evlerinden kovma tehditleri semtte gerginliği tırmandırdı.