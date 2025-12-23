Filistin eyleminde Greta Thunberg’e gözaltı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Londra’da düzenlenen Filistin yanlısı bir protesto sırasında Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı.

İngiltere merkezli kampanya grubu Defend Our Juries, Thunberg’in, İngiliz hükümeti tarafından “terör örgütü” ilan edilen Palestine Action ile bağlantılı tutuklulara destek verdiğini ifade eden bir pankart taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

City of London Polisi’nden yapılan açıklamada, protesto sırasında bir binaya kırmızı boya atan iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kısa süre sonra olay yerine gelen 22 yaşındaki bir kadının da, 2000 tarihli Terörizm Yasası’nın 13. maddesi uyarınca “yasaklı bir örgüte destek içeren materyal sergilemek” suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis, söz konusu kişinin Greta Thunberg olduğunu doğruladı.

Defend Our Juries, eylemin hedef aldığı binanın, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems’ın İngiltere koluna hizmet verdiğini öne sürdükleri bir sigorta firması tarafından kullanıldığını açıkladı.