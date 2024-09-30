Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden flaş açıklama: 'Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldüler...'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:27

Güncelleme: 30.09.2024 - 09:49

FHKC'nin silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, bu gece 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daireyi hedef almıştı.

MERKEZ KARARGAH HEDEF ALINMIŞTI

Öte yandan, İsrail ordusunun cuma günü Beyrut’un güneyindeki Hizbullah karargahına düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğü açıklandı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Nasrallah’ın ölümünün doğrulandığı ve örgütün mücadelesine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Hareket, İsrail’e karşı misillemelerin süreceğini belirtti.