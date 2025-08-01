Filistin'in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: 'Ne Türkiye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok'

Türkiye'nin yıllardır Filistin davasına verdiği güçlü siyasi, diplomatik ve insani desteğe rağmen, Filistin'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi Abdallah Attari’nin "Ne Türkiye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok" sözleri Rum basınında manşet oldu.

Filistin'in, Türkiye tarafından tanınmayan GKRY'deki en üst düzey diplomatik temsilcisinden gelen bu açıklamanın Ankara'da nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

Açıklama, Filistin Devleti'nin Türkiye'ye yönelik tutumuna dair güçlü bir örnek teşkil ederken, Filistin diplomasisinin geleneksel Kıbrıs politikasına bağlılığını da açıkça teyit ediyor.

GENEL KURUL'DA BAŞKANLIK REKABETİ

GKRY ve Filistin Devleti'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönem başkanlığı için adaylık yarışına girmesi, kamuoyunda 'diplomatik karşıtlık' tartışmalarına yol açmıştı.

BM Genel Kurul başkanlık yarışı öncesinde, Filistin Devleti'nin Türkiye, GKRY'nin ise İsrail tarafından destekleneceği ve uluslararası saflaşmanın da bu denge üzerinden şekilleneceği konuşuluyordu.

"GKRY, FİLİSTİN'İ TANIYAN İLK ÜLKE"

Rum tarafında yayın yapan Politis (P) gazetesinden Thanasis Athanasiou'nun haberine göre, GKRY'nin Filistin Büyükelçisi Abdallah Attari, kamuoyundaki bu tartışmalara tepki gösterdi.

Politis'e göre Büyükelçi, "Filistin'in Türkiye tarafından araçsallaştırılması ihtimalini kategorik olarak reddetti ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki güçlü ilişkileri vurguladı."

Gazeteye demecinde, 'GKRY'nin Filistin'i tanıyan ilk ülke olduğunu' hatırlatan Attari, "Filistin-Kıbrıs ilişkilerinin 'karşılıklı saygı ve karşılıklı anlayış' olmak üzere iki güçlü temele dayandığını" savundu.

"KİMSE BİZİ TAHAKKÜM ALTINA ALAMAZ"

Büyükelçi, bölgesel dengeler konusundaki değerlendirmelerinde, Filistin'in Türkiye veya İsrail gibi üçüncü ülkelerin çıkarlarıyla bağlantılı düşüncelerden uzak durduğunu öne sürdü.

Attari bu bağlamda şu ifadeleri kullandı:

Kimse bizi tahakküm altına alamaz. Yetim değiliz. Kutsal bir davamız var ve yalnızca Birleşmiş Milletler ve onun kurumları aracılığıyla ilerliyoruz...

"NE TÜRKİYE, NE DE BAŞKA BİR DEVLETE İHTİYACIMIZ YOK"

Politis'te yer alan habere göre Büyükelçi, sözlerinin devamında, "Filistinlilerin ne Türkiye ne de başka bir devlete ihtiyaçları olmadığını söyledi ve 'yetim olmadıkları' çıkışını bir kez daha tekrarladı."

FİLİSTİN-KIBRIS İLİŞKİLERİ

Filistin Devleti ile GKRY arasındaki ilişkiler uzun yıllara dayanmakta. Her iki ülke de geçmişte İngiliz mandası altındaydı. 1988 yılında GKRY, Filistin Devleti’ni resmen tanıyan ilk ülke oldu; bu adım, iki ülke arasında diplomatik olarak önemli bir eşik teşkil etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyeleri 1970’lerde Kıbrıs’ta eğitim gördü. Örgüt, başta Komünist AKEL olmak üzere sol partilerden büyük destek aldı.

Kıbrıs hükümeti, 2011 yılında yaptığı resmi açıklama ile bir kez daha 1967 sınırları temelinde Filistin Devleti’ni tanıdığını teyit etti ve bu statünün değiştirilmesine sıcak bakılmadığını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Haziran 2022'de Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde, dönemin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile verdiği samimi pozlar uzun süre konuşulmuştu.

Filistin Devleti, adada yer alan diğer bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) diplomatik olarak tanımıyor.