Filistin lideri Abbas, ‘İsrail saldırıları karşısında çözüm kalmadı’ dedi:

Yayınlanma: 16.08.2024 - 05:03

Güncelleme: 16.08.2024 - 05:03

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine dün Filistin gündemiyle olağanüstü toplandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, dün Meclis’e seslendi.

Abbas, konuşmasında “Halkım, uluslararası adaletten yoksun olarak toprağına ve değişmez millî haklarına sarılarak işgalci İsrail’in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürütmektedir” ifadelerini kullandı. Abbas, “Allah aşkına soruyorum: Her gün İsrail işgal devletinin gerçekleştirdiği katliamlara nasıl oluyor da uluslararası toplum sessiz kalabiliyor? Samimi duyguları ve asil duruşu ile Filistin halkını ve haklı davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımızın Filistin ve Kudüs için şehit olan Türk halkını unutması mümkün değildir” şeklinde konuştu. “Gazze’de bir başka devlet kurulamaz ve Gazzesiz bir Filistin Devleti de olamaz” diyen Abbas, “Bizler Gazze’nin imarını tekrar gerçekleştireceğiz. Dünyanın özgür insanlarının desteğiyle gelecekte bağımsız Filistin Devletimizi inşa etmek için yapacağız. Katiller ve savaş suçlularına gelince işledikleri suçlardan dolayı hesaba çekileceklerdir” ifadelerini kullandı. Abbas, Kudüs’ten ödün vermelerinin de söz konusu olmadığını söyleyerek “Mescidi Aksa ve Kudüs ilk kıblemiz. Sizin ve bizim için kırmızı çizgidir, Filistin toprağının tek bir zerresini gözden çıkaran ne bizden ne de sizdendir” sözleriyle devam etti.

‘ABD’Yİ MECBUR BIKACAĞIZ’

Abbas şunları kaydetti: Bugünlerde ‘savaş sonrası’ diye bir şeyden bahsediyorlar. Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs bağımsız Filistin Devleti’ni oluşturan tek bir meşru hükûmet tarafından yönetilen coğrafi bütünün adıdır. Gazze’nin üçte ikisinden fazlasının altyapısı tamamıyla yıkılmıştır. Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin Yönetimi üyeleri Gazze’ye gitme kararı aldık, bunu yaparız. Gazze’ye gideceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa. Bütün Arap ve İslam ülkeleri liderlerini ve Birleşmiş Milletler yetkililerini de bu insani görevi beraber yerine getirmeye çağırıyorum. Daha sonra da ebedi başkentimiz Kudüs’e gideceğim. Avrupa ülkeleri Filistin’i tanıyorlar. ABD’yi Filistin Devleti’ni tanımaya mecbur bırakıncaya kadar devam edeceğiz.”

HANİYE'NİN FOTOĞRAFI GETİRİLDİ

AKP sıralarında İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye’nin fotoğrafı yer aldı. Önceki gün Abbas’ı Saray’da ağırlayan Erdoğan, oturumu locadan takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağını kırması nedeniyle oturuma katılamazken MHP, İYİ Parti, DEM Parti liderleri genel kuruldaki oturuma katıldı.