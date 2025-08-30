Filistin lideri Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizeleri, BM Genel Kurulu öncesi iptal edildi

ABD, Filistin’e karşı bir skandal karar daha aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 80 diğer Filistinli yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bu nedenle Abbas ve Filistinli yetkililer, gelecek ay New York’ta yapılacak olan BM Genel Kurulu’na katılamayacaklar" ifadesi yer aldı.

Rubio, Filistinli yetkilileri "barış çabalarını baltalamak ve şartlı bir Filistin devleti için tek taraflı tanıma arayışında olmak" ile suçladı.

ABD’li bakan, New York’taki BM misyonunda bulunan Filistinli temsilcilerin, BM Merkez Anlaşması’na uygun olarak toplantılara katılabileceğini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Ofisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu karar, özellikle Filistin Devleti’nin Birleşmiş Milletler’in gözlemci üyesi olduğu göz önüne alındığında, uluslararası hukuk ve BM Merkez Anlaşması’na açıkça aykırıdır.

Açıklamada, ABD’ye bu kararı geri alması çağrısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze’de insani kriz derinleşiyor. İsrail ordusunun yoğun bombardımanı sonrası kısmi bir sessizlik yaşansa da, özellikle Zeytûn Mahallesi ağır saldırılarla 'ateş çemberine' dönüştü. Son 24 saatte en az 66 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail ordusunun yaklaşık 10 bin sivili tahliye etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Ancak Uluslararası Kızılhaç Komitesi, mevcut koşullarda toplu ve güvenli bir tahliyenin 'imkânsız' olduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze’yi insani ateşkesin dışında bırakarak bölgeyi 'tehlikeli çatışma alanı' ilan etmiş durumda. Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı 'Gideon 2' planı, kentin tamamen işgalini hedefliyor. BM ve uluslararası insani kuruluşlar ise açlığın kritik seviyeye ulaştığı Gazze’de toplu tahliyenin yeni bir felaketi tetikleyeceği uyarısında bulunuyor.

7 Ekim 2023’ten bu yana çoğu kadın ve çocuk 63 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 159 bini aşkın kişi yaralandı. 9 binden fazla insan kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Açlık nedeniyle 322 kişi, aralarında 121 çocuk da olmak üzere, yaşamını yitirdi. İnsan hakları raporlarına göre ise 10 binden fazla Filistinli hâlen işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında İsrail hapishanelerinde tutuluyor.