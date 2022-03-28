Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

IHA
28 Mart 2022 Pazartesi, 00:00
Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
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Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalarını sürdürüyor. Tulkarm Valisi Issam Ebu Bekir, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.




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