Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.
Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalarını sürdürüyor. Tulkarm Valisi Issam Ebu Bekir, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.
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