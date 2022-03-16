Filistin'deki bir düğünde Ukraynalı kadınlar aşağılandı
Bir Filistin düğününde söylenen bir şarkı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmaya ve Çin'i Tayvan'ı işgal etmeye çağırdı.
Filistinde gerçekleşen bir düğünde, Rusya ve Çin'i daha saldırgan olmaya davet eden düğün şarkıcıları dikkat çekti.
Şarkıcılardan biri Putin'den Filistinlilerin Ukraynalı kadınlarla evlenebilmeleri için Ukraynalıları Filistin'e sürmesini istedi. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi gerektiğini ve İsrail uçaklarını üreten "Amerikalıların burnunu kıracağız" diye ekledi. Performansının bir videosu 4 Mart 2022'de çeşitli çevrimiçi Filistin kaynaklarında yayınlandı.
Dikkat çeken şarkının sözleri ise şu şekilde:
"Ayrıca Çin'e diyoruz ki: Tayvan'ı işgal edin! Ayrıca Çin'e de diyoruz ki: Neden Tayvan'ı işgal etmiyorsunuz? Bu şekilde İsrail uçaklarını yapan Amerikalıların burnunu kıracağız. Kalbinizi katılaştırın, oh Putin, saldırılarınızı artırın, Filistin'e sürgün edin, biz de Ukraynalı kadınlarla evlenelim."
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