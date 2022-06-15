Filistin'den ABD'ye çağrı: İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme girişimlerini durdurun
Filistin, ABD'ye "İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme girişimlerini durdurma" çağrısında bulundu.
Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki ofisinde ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile yardımcısı Hadi Amr'ı kabul etti.
Muhammed Iştiyye, görüşmede ABD'li heyetle, İsrail'in Filistinlilere ve onların kutsallarına yönelik uygulamaları ve ihlallerini artırması sonucu Filistin topraklarında yaşanan durumları ve son gelişmeleri ele aldı.
Iştiyye, ABD'li heyetten "İsrail'in Kudüs şehrini Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme yönündeki tüm girişimlerini durdurmaya yönelik baskı" yapılmasını istedi.
Başbakan Iştiyye iki devletli çözümün çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olduğunu yineleyerek, başta yerleşim birimleri konusu olmak üzere iki devletli çözümün önündeki tüm engellerin kaldırılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.
Iştiyye ayrıca, ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğunun yeniden açılmasının yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'nin terör listesinden çıkarılmasının ve örgütün Washington'daki ofisinin yeniden açılmasının önemini vurguladı.
ABD Başkanı Biden'ın Temmuz ayında Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor. Bu, Biden'ın göreve geldiği 2021 yılından bu yana bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak.
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