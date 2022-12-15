Filistin'den AB'ye çağrı: İsrail hükümetine karşı ciddi tedbirler alın
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avrupa Birliğinden (AB), kurulacak yeni İsrail hükümetinin politikalarına karşı ciddi tedbir almasını istedi.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'ta AB ülkelerinin elçileri, konsolosları ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Muhammed Iştiyye, "Filistin halkının, devletinin ve kurumlarının varlığını tehdit eden yeni İsrail hükümetinin politikalarına karşı önceden ciddi önlemler alınmalıdır" ifadesini kullandı.
Iştiyye, İsrail'de kurulacak yeni hükümetle, "sadece başbakanın değil tümüyle sistemin değişerek daha fazla şiddet ve radikalliğe eğimli hale geleceğini" dile getirdi.
AB'nin Filistin davasına verdiği desteğe de değinen Iştiyye, Avrupa'nın bu konuda etkin bir rol oynamasını ve iki devletli çözüm formülünü korumak için tedbir almasını istediklerini vurguladı.
Uluslararası camianın suskunluğunun, İsrail'i ihlallerde bulunmaya teşvik ettiğini dile getiren Iştiyye, AB'yi, imzalanan anlaşmalara ve insan haklarına uyması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.
İSRAİL'DE SEÇİM
İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden zaferle çıkan Likud lideri Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulacak yeni hükümetin, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı" hükümet olması bekleniyor.
Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, aşırı dindar Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.
Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşık 1,5 aya yayılan koalisyon müzakerelerini tamamlaması için süre 20 Aralık'ta doluyor.
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