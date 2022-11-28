Filistin'den İsrail'e suçlama: Yeraltı sularını ele geçirdi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:44

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Filistin tarafından Yaşam, Kalkınma ve Barış için Arap Suyu Güvenliği sloganıyla düzenlenen 4. Arap Su Konferansı öncesinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Muhammed İştiyye, "İsrail, Filistin'in 800 milyon metreküplük suyunun 600 milyon metreküpünü çalarak bunu şehirlerine ve yerleşim yerlerine yönlendiriyor" dedi.

Bir İsraillinin günde ortalama 430 litre su tükettiğini ileri süren İştiyye, bir Filistinlinin yalnızca 72 litre su tükettiğini, bunun dünya ortalaması olan 120 litreden çok daha az olduğunu kaydetti.

İştiyye, İsrail'in 1967'den sonra, "Batı Şeria'da Filistin kuyularından daha derin su kuyuları kazmaya başladığını, bunun da yeraltı sularının çoğunu kontrol etmesine ve kaynakların kurumasına yol açtığını" söyledi.

İştiyye, İsrail'in bu tür önlemlerinin Filistin'deki tarımsal modelin dönüşümünü etkilediğini de sözlerine ekledi.

İsrail, İştiyye'nin iddialarına henüz yanıt vermedi.

Su, Filistinliler ve İsrailliler arasında 2014'ten beri durmuş olan barış müzakerelerindeki en önemli konulardan biri olma özelliği taşıyor.