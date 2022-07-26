Filistin'den İsrail'e uyarı: Kudüs'teki zor durumu daha tehlikeli hale getiriyor

26 Temmuz 2022 Salı, 17:50

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile bir araya geldi.

Fadi el-Hedmi, görüşmede, "İşgal makamları (İsrail), yaklaşan İsrail seçimlerini, iki devletli çözümü ortadan kaldıracak büyük yerleşim projelerini uygulamaya koymak için kullanıyor, Kudüs'teki zor durumu daha tehlikeli hale getiriyor. İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü güneyindeki Beytüllahim kentinden ayıracak şekilde binlerce haneli yerleşim projelerini yürürlüğe koymaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hedmi, İsrail yönetiminin "Mishor Adumim" yasa dışı Yahudi yerleşimi yakınlarındaki E1 projesi için çabaladığını belirterek, bu projenin Doğu Kudüs'ü Filistin nüfusunun yoğunlukta yaşadığı doğusundan koparmayı amaçladığını dile getirdi.

Hedmi, İsrail yönetimin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği yapılaşma projelerindeki artışı Filistinlilerin mülklerinin yıkımında yükselişin izlediğini söyledi.

'İHLALLER HER GÜN ARTIYOR'

Fadi el-Hedmi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin mülklerini çıkardığı yeni yasayla Yahudiler adına kaydetmeye başladığına işaret ederek, bunun yanı sıra şehirdeki gözaltıların ve Filistinlilere saldırıların arttığını ekledi.

Hedmi, "(Fanatik Yahudi yerleşimcilerin) Mescid-i Aksa baskınları, burada Talmudik ritüellere izin verilmesi ve Aksa'nın güneyindeki kazılarla, Aksa'nın hukuki, tarihi ve kutsal statüsüne yönelik ihlaller her gün artıyor" ifadelerini kullandı.

Hedmi ayrıca, Kudüs'teki Filistinlilerin, "İsrail'in saldırılarının artmasına rağmen topraklarına, mülklerine, kutsallarına" tutunduklarını, Arap ve Müslüman kardeşlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümeti ve halkına Kudüs'e desteğinden dolayı" teşekkür etti.