Filistin'den İsrail'e 'vergi' tepkisi: Adaletsiz ve yasadışı kararı bir korsanlık
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in, Filistin Yönetimi adına topladığı vergi gelirini kesintiye uğratmasını kınadıklarını söyledi.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in, Filistin adına topladığı vergi gelirinin 600 milyon şekelini (176 milyon ABD doları) ödememe kararının, Filistin'in mali krizini daha da zorlaştırdığını söyledi.
Muhammed Iştiyye, "İsrail'in adaletsiz ve yasadışı kararı bir korsanlık ve mali krizlerimizi başka boyuta taşıyor. Bu, Filistin liderliğini, mahkumların ailelerine verdiği sözleri tutmaktan vazgeçirmeyecek" dedi.
İsrail Pazar günü yaptığı açıklamada, Filistin'in vergi gelirlerinin kesilmesinin, Filistin'in İsraillilere "saldıranlar" için tazminat ödemesine karşılık yapıldığını söyledi.
Filistin Yönetimi son birkaç aydır İsrail'in vergi gelirlerinden kesinti yapması ve dış yardım eksikliği nedeniyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 134.000 kamu görevlisine maaş ödemekte zorlanıyor.
Mali kriz nedeniyle maaşların sadece yüzde 70 ila yüzde 80'i ödenebildi. 1993 Oslo barış anlaşmalarına göre, İsrail, Filistin Yönetimi hazinesine aktarılmak üzere vergi topluyor.
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