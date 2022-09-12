Filistin'den İsrail'in adımlarına tepki: Büyük bir patlamanın işareti

12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:30

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in uygulamalarını eleştirerek, “İsrail dünyaya Filistin Yönetimi’nin konumunu güçlendirmek istediğini iddia ediyor. Yaptığı ise Filistin Yönetimi'ni yok etmek ve kurumlarına zarar vermek için sürekli bir çaba içinde olmaktır" dedi.

Muhammed Iştiyye, Filistin yönetiminin işgalin sona ermesini istediğini vurgulayarak, “İsrail'e desteklerini istemediğimizi, ulusal haklarımızı istediğimizi, bu işgalin sona ermesini, uluslararası meşruiyetin hakim olmasını ve uluslararası hukukun hakem olmasını istediğimizi söylüyoruz” diye konuştu.

Iştiyye, Oslo Anlaşması'nın 29. yıl dönümünün yarın olduğunu hatırlatan ve İsrail'in bu anlaşmadan "geriye hiçbir şey bırakmadığını” dile getirerek, “Zira İsrail, bu anlaşmanın hükümlerinin çoğunu kaldırdığı ve yerle bir etti, siyasi, ekonomik ve coğrafi yönünü ortadan kaldırdı” ifadesini kullandı.

'BÜYÜK BİR PATLAMANIN İŞARETİ'

Iştiyye, İsrail askerlerinin sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria'da tırmanan gerginliğe de dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“İsrail'in sahada artırdığı gerginlik, İsrail'in seçim propagandası olarak çeşitli siyasi partilerle beslediği büyük bir patlamanın işaretinden başka bir şey değil. Bu partiler seçildiğinde bu eylemler resmi hükümet politikası haline gelecek."

Iştiyye ayrıca, İsrail’in gerilimi artırmaya neden olan eylemlerini, “programlı öldürmeler, sistematik yerleşimci sömürgeciliği, Mescid-i Aksa'ya ve (el-Halil’deki) İbrahim Camii'ne yönelik baskınlar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, günlük yaşamlarının baskı altına alınması, Filistin şehirlerinin merkezine girişler ve tekrarlanan saldırılar ile İsrail'in günübirlik kışkırtmaları” şeklinde sıralayarak, “Siyasi bir ufkun yokluğunun arkasına saklanmak, dünyanın Ukrayna ile meşgul olması ve İsrail'de seçimlere gidilmesi bu suçların perdesi olamaz” dedi.