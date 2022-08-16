Filistin'den 'Trump'ı açıklaması: Halkımız, Trump'ın İsrail'e verdiği vaatleri maziye gömebilecek güçte

16 Ağustos 2022 Salı, 09:36

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Başkanı eski Başkanı Donald Trump'ın 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakına dair vaatler içeren "gizli bir mektup" gönderdiği yönündeki haberlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Iştiyye, "Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) geçersiz kılan halkımız, yaptığı fedakarlıklar ve toprağına olan bağlılığıyla bu tür vaatleri de maziye gömecek güçtedir" dedi.

Iştiyye, sözde Yüzyılın Anlaşması'nın uluslararası kanunlar ve uluslararası meşruiyete aykırı olduğunu yineledi.

'TRUMP'IN MEKTUBU, İSRAİL'İN YAYILMACILIĞINA VERDİĞİ DESTEĞİN BİR PARÇASI'

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu "gizli mektubun" sözde Orta Doğu Barış Planı'nın bir uzantısı olduğu ifade edildi.

Trump'ın gizli mektubunun, ABD yönetiminin İsrail'e ve onun sömürgeci, yayılmacı ve ırkçı projelerine verdiği mutlak desteğin bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu mektup ile sözde Yüzyılın Anlaşması'nın, uluslararası hukuka ve imzalanan anlaşmalara açık bir saldırı niteliğinde olduğu belirtildi.

İsrail'deki "The Jerusalem Post" gazetesi, eski ABD Başkanı Trump'ın 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içeren "gizli bir mektup" gönderdiğini iddia etmişti. Gazete, 3 sayfadan oluşan gizli mektuba ilişkin bazı ayrıntıları paylaşmıştı.