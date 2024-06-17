Filistin'e 5 milyon dolar ek maddi destek yapılacak
Yeni Zelanda, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ek 5 milyon dolar (yaklaşık 164 milyon TL) destek sağlanacağını açıkladı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insani durumun felaket olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Yeni Zelanda, gıda, temizlik ve sağlık yardımı için WFP ve UNICEF'e ek 5 milyon dolar destek sağlayacak. Böylece, Yeni Zelanda'nın insani destek için bölgeye sağladığı yardım 22 milyon dolar olacak."
ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Yeni Zelanda daha önce de Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.
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