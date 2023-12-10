Filistin'e dünya çapında destek: Japonya, İskoçya, Avusturya...

Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:46

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:27

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken dünyanın dört bir yanından Filistin destekçileri bir araya geldi ve İsrail'i protesto etti.

İSKOÇYA

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, “İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yüzlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. İsrail’e destek veren Barclays Bankası’nın önünde toplanan Filistin destekçileri, banka ve diğer İsrail destekçisi kurumlar aleyhinde sloganlar attı. “Acil Ateşkes”, “ Özgür Filistin”, Soykırımı durdurun” pankartları taşıyan göstericiler, “Hepimiz Filistinliyiz”, “ İşgali durdurun”, “Soykırımı desteklemeyin” ve “Nehirden denize Filistin özgür kalacak” sloganları attı.

İsrail’in Batı’nın ve ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdığını belirten Filistin destekçileri, “Utanın” sloganları atarak yürüyüşe devam etti.

JAPONYA

Japonya’nın başkenti Tokyo’da İsrail’in Gazze Şeridi‘ne yönelik saldırıları protesto edilirken, göstericiler “Gazze’de soykırıma son verin”, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dünyanın birçok bölgesinden tepki yağarken, dünya çapında protesto gösterileri sürüyor. Bugün Japonya’nın başkenti Tokyo‘da 17 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan İsrail, protesto edildi. Shinjuku semtinde toplanan yüzlerce Japon gösterici, “Gazze’de soykırıma son verin”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze halkının yanındayız” ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Pankart ve dövizlerle Shinjuku Tren İstasyonu çevresinde yürüyüş yapan grup, İsrail’in Gazze’de hastane ve okullara yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, Japonya hükümetine ve dünya ülkelerine Gazze’deki sivillere yönelik katliamları önleyecek adımlar atma çağrısında bulundu.

"Soykırımı durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum"

Gazze Şeridi‘nde yaşananlara tepki göstermek için protesto gösterisine katıldığını belirten Haruki Saito, Buraya Gazze'deki katliamı durdurmak için geldim. Şimdiye dek 17 bini aşkın Gazzeli sivil İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldü“ ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve diğer G7 üyesi ülkelerin İsrail ordusunu desteklediğini kaydeden Saito, Japonya Başbakanı Kishida ve hükümetini tüm dünyadaki askeri yığınakları durdurmak için çaba göstermeye çağırıyoruz. Özgür Filistin, Özgür Gazze" şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Tomoshi Omodo ise Filistin'de yaşanan katliamlardan ötürü sorumluluk duyduğunu belirterek, "Bir Japon ve işçi sınıfının bir üyesi olarak Gazze'deki ve dünyanın diğer yerlerindeki soykırımları durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum“ dedi.

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi.

İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu kentin tarihi merkezi City'deki Bank bölgesinde toplananlar, Gazze'de kalıcı ateşkes talebini dile getirmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes talep edilen karar tasarısının kabul edilmemesini protesto etmek için parlamento binasına yürüdü.

Birçok STK'nin çağrısıyla yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta Filistin'le dayanışma ve ateşkes çağrısı için 9'uncu kez bir araya gelen protestocular İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.

Göstericiler, İngiltere hükûmeti ve siyasetçilerinden, İsrail'e desteğini sona erdirmesini ve dünyada yapılan ateşkes çağrılarına katılması taleplerini dile getirirken ABD'nin BMGK'de veto oyu, İngiltere'nin ise çekimser oy vermesini protesto etti.

Diğer yandan, Londra Metropolitan Polisi yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis minibüsleri ilk kez eylemcilerin önünde yürüyüş hızında ilerleyerek güvenliği sağladı.

AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 18 bine yakın Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulması için yürüyüş düzenlendi.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan binlerce gösterici, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de işgale son", "Kalıcı ateşkes" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar açtı.

Gazze'de katledilen 7 binin üzerinde çocuğa dikkati çekmek için bazı göstericiler, temsili çocuk kefenleri ve tabutlar taşıdı.

Gösteriye katılan Avusturyalı doktor Klaudia Heilig, "Şunu anlamıyorum, neden herkes burada değil, neden bütün Viyana burada değil, sokaklara dökülüp, katliamların durdurulmasını talep etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Heilig, "Tahayyül edebiliyor musunuz, günlük ne kadar çocuk, ne kadar kadın ve erkek katlediliyor. Tanınmış şahsiyetler, soykırımdan bahsediyorlar. Buna karşı ayağa kalkmak gerekiyor" dedi.

Batılı ülkelerin özellikle siyasetçilerinin yaşananlar karşısında hiçbir şey yapmadıklarını vurgulayan Heilig, "Bu soykırıma karşı hiçbir adım atmıyorlar. Bizde dayanışma göstergesi olarak binalara İsrail bayrakları asılıyor, bunun yerine biz tarafsız olmalıyız ve barışı istemeliyiz, bizler arabulucu olmalıyız. Bizim görevimiz bu olmalı" görüşünü paylaştı.

Freiland Magazin isimli derginin editörlerinden hukukçu Sissi Kotterer de 1988'de Gazze'de bulunduğu ve ilk intifadayı gördüğünü söyledi.

Kotterer, hem Filistinliler hem de bütün dünyadaki insanların özgürlüklerini savunmak amacıyla gösteriye katıldığını ifade etti.

Son yüzyılda çok olumsuz gelişmelerin yaşandığını, insanların yalanlardan oluşan bir yapı içinde yaşamlarını sürdürdüğünü dile getiren Kotterer, "Ama şu an özgürlüğümüz için ayağa kalkma zamanı geldi. Gazze'deki insanların hayatta kalmalarını ümit ediyorum. Şu an oradaki insanların içinde bulunduğu durum korkunç, çocuklar için, kadınlar için, yaşlı insanlar ve herkes için durum korkunç" ifadelerini kullandı.

Avusturya'da hükümetin tarafsız, bağımsız, kendi kaderini belirleyen ve özgülüklerden yana olmasını istediğini kaydeden Kotterer, iktidarın bu yönde hareket etmediğini bunun anayasayla çeliştiğini sözlerine ekledi.

ABD

Yüzlerce Filistin yanlısı protesto gösterisinin düzenlendiği ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerin arttığı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesinin (ACLED) verilerine göre, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşması ve ölü sayısının artması, ABD'de Filistin yanlısı gösterileri tetikledi.

ACLED verilerinde, ABD'deki gösterilerin çoğunun başlangıçta İsrail ile dayanışma amacıyla yapıldığı ancak İsrail'in saldırılarında sivil kayıplarının hızla artması nedeniyle İsrail'e tepkilerin de arttığı ve Filistin yanlısı gösterilerin ağırlık kazanmaya başladığını işaret edildi.

Verilerde, İsrail'in saldırılarından bu yana yüzlerce protesto gösterisi düzenlendiği ve genç Amerikalılar arasında Filistinlilere karşı sempatinin de arttığı belirtildi.

Öte yandan, ACLED'in araştırmasında, dünya çapındaki tüm İsrail yanlısı protestoların neredeyse yarısının da ABD'de gerçekleştiği kaydedildi.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Kent merkezindeki Wittenbergplatz Meydanı'nda toplananlar, Filistin’e destek ve dayanışma mesajları verdi.

Gazze’de İsrail’in bombardımanları sonucu hayatını kaybeden çocuklara ve kadınlara dikkati çekilen gösteride Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze’ye özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Gazze sessizce kanıyor, çünkü dünya görmek istemiyor” ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları attı.

FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun yağmura aldırış etmeden sokağa inen halk, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.

Paris'te kötü hava koşullarına ve şiddetli yağışa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi Parisliler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve şemsiyelerle yürüyen göstericiler, "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle uluslararası bir market zincirinin şubesini önünden geçtikleri sırada yuhaladı.

Güzergah üzerindeki aynı zincire ait bir başka şubenin çalışanları ise göstericilerin geçtiği sırada market kapısının önünde nöbet tuttu.

Bir fast food zincirinin şubesinin önünden geçen göstericiler, burada da söz konusu zinciri, Tel Aviv yönetimini desteklediğini öne sürerek sloganlarla protesto etti.

Bölgede bir an önce barışın sağlanmasını isteyen göstericiler, Fransa hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin tutumunu eleştirdi.

Eyleme beyaz önlükleriyle katılan sağlık personeli, Gazze'de meslektaşlarının hayatlarını kaybetmesine tepki gösterdi.

Ailelerin de katıldığı gösteride, küçük bir çocuğun "Çocuklar İçin Barış" yazılı döviz taşıması dikkati çekti.

Göstericiler ayrıca, İsrail ordusunun bombardımanları altında hayatını kaybeden Gazzelilerin resimlerinin olduğu afişler taşıdı.