Filistinli çocukların adlarını duymamak için kulaklarını kapattılar

Chicago’da devam eden Demokratik Parti Ulusal Kongresi binlerce Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi. Kongre katılımcıları, öldürülen Filistinli çocukların isimlerini duymamak için kulaklarını kapadı.

İHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:01
Abone Ol google-news

Filistin destekçisi gruplar, polis kontrolü altında Kongre'nin yapıldığı United Center yakınlarında yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. 

Yürüyüş sırasında Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e ağır eleştiri içeren sloganlar atan grup yürüyüşün başladığı parkta olaysız şekilde dağıldı. 

Yürüyüş esnasında bir grubun metro istasyonunun olduğu bir üst geçide Filistin bayrağı asmak istemesi üzerine üç kişi polis tarafından engellendi ve gözaltına alındı. 

Kalabalık grup bu kişilerin serbest bırakılması yönünde sloganlar attıktan sonra polis göstericileri serbest bıraktı.

Gerçekleşen Demokratik Parti Ulusal Kongresi kapsamında New York polis departmanı ve Washington polis departmanından takviye polis ekiplerin geldiği görüldü.

KULAKLARINI KAPATTILAR

Demokratik Parti kongresi katılımcıları, kongreden ayrılırken öldürülen Filistinli çocukların isimleri okundu.

Katılımcılar, Filistinli çocukların isimlerini duymamak için kulaklarını kapatttı.


filistin haberleri Demokratik Parti haberleri

İlgili Haberler

Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Filistinli iş insanını Kağıthane’de öldürdüler: Firari 3 kişi Romanya’da yakalandı! Türkiye’ye getirilecekler

Filistinli iş insanını Kağıthane’de öldürdüler: Firari 3 kişi Romanya’da yakalandı! Türkiye’ye getirilecekler
İstanbul'un göbeğinde Filistinli iş insanına suikastta yeni ayrıntılar: Yurtdışına nasıl kaçtılar?

İstanbul'un göbeğinde Filistinli iş insanına suikastta yeni ayrıntılar: Yurtdışına nasıl kaçtılar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler