Filistinli milli futbolcunun evi bombalandı

Filistin Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu Muhammed Bereket'in Han Yunus'taki evi dün İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırıda Bereket'in hayatını kaybettiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:50
Filistinli milli futbolcunun evi bombalandı
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"Han Yunus'un efsanesi" lakabıyla da bilinen 39 yaşındaki Bereket, çoğunlukla El Ahli Gazze forması giymiş ve Gazze'de bir takımın formasıyla 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, k ariyeri boyunca 114 gole imza atan Bereket, Batı Şeria ve Ürdün'deki kulüplerde de forma giymişti.

Maghazi forması giyen Filistinli savunma oyuncusu Halid Ebu Habal, Bereket'in ölümünü "Filistin futbolu için büyük bir kayıp" diye niteledi.

Habal, "Hızlı, zeki ve golcüydü. Saha dışında kibar ve dost canlısıydı. Herkesin sevdiği bir arkadaştı" ifadelerini kullandı.

Filistin Futbol Federasyonu'nun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sporcuların sayısı 157'ye yükseldi.

Bu isimler arasında 23'ü çocuk yaşta, 90 futbolcunun bulunduğu belirtildi.

Ekimden bu yana en az 22 spor tesisi İsrail tarafından yok edilirken, birçok sporcu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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