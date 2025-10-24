Filistinli tutuklu lider Mervan Bargusi'nin eşinden Trump’a çağrı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail hapishanelerinde 2002 yılından bu yana 20 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Filistinli lider Mervan Bargusi’nin serbest bırakılabileceğine dair imalarda bulunmasının ardından, Bargusi’nin eşi Fadva Bargusi’den dikkat çekici bir mesaj geldi.

Fadva Bargusi, Time dergisine yaptığı açıklamada Trump’a seslenerek şöyle dedi:

Sayın Başkan, sizi bekleyen gerçek bir ortak var; bölgede adil ve kalıcı barış hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olabilecek bir insan. Filistin halkının özgürlüğü ve gelecek nesillerin barışı için, Mervan Bargusi’nin serbest bırakılmasına yardımcı olun.

Trump, dergiye verdiği röportajda, Bargusi’nin serbest bırakılmasını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna şu yanıtı vermişti:

Bana bu soru yaklaşık 15 dakika önce de soruldu… Bu konuda bir karar vereceğim.

Ancak Trump, konuyla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

BEŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

66 yaşındaki Bargusi, İsrail tarafından 2002 yılında tutuklanmış, 2004 yılında ise ikinci intifada sırasında düzenlenen saldırılardaki rolü nedeniyle beş kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail mahkemesi onu beş kişinin öldüğü saldırılardan sorumlu tutmuş, ancak Bargusi suçlamaları reddederek İsrail yargısının meşruiyetini tanımadığını açıklamıştı.

FİLİSTİN SİYASETİNDE ETKİLİ BİR İSİM

Oslo Barış Süreci’nde aktif rol oynayan Bargusi, hâlâ Filistin siyasetinde en popüler isimlerden biri olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamalarında, Filistin Yönetimi Başkanlığı için önde gelen aday olarak yer alıyor.

Adı, Hamas’ın İsrail ile yürüttüğü esir takası görüşmelerinde de sıkça gündeme geldi, ancak İsrail bu talebi reddetti.

İki yıl süren savaşın ardından Gazze’de ateşkese aracılık ettiği için övgü alan Trump, şimdi savaş sonrası dönemde Gazze’nin yönetim çerçevesini oluşturma gibi karmaşık bir görevle karşı karşıya.

MERVAN BARGUSİ KİMDİR?

Mervan Bargusi, 1962 yılında Kobar köyünde doğdu.

Daha 15 yaşındayken, Yaser Arafat’ın lideri olduğu El Fetih hareketine katıldı. 18 yaşında, İsrail kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı ve liseyi cezaevinde bitirdi.

1983’de Birzeit Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler okudu, fakat öğrenci eylemlerinde liderlik rolü üstlendiği için lisans diplomasını alamadı.

1981’de hukukçu ve insan hakları aktivisti Fadva İbrahim ile evlendi. Bu evlilikten dört çocuğu oldu.

El Fetih’in Gençlik Kolu olan Şabiba’yı kurdu. İslamcı görüşe alternatif olarak kurulan, El Fetih’in silahlı kolu Tanzim’in lideri oldu.

"ABBAS'IN YERİNE GEÇEBİLİR..."

Filistin halkı tarafından 'Filistinli Mandela' olarak tanımlanan Mervan, El Fetih hareketinin mevcut lideri ve Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas’ın yerine geçebilecek en güçlü aday olarak tanınıyor.

Mervan Bargusi, Birinci İntifada sürecinde en önemli Filistinli liderlerden biri oldu. Ayaklanma sonrası, İsrail tarafından tutuklandı ve Ürdün’e sürüldü.

Bargusi önderliğindeki Birinci İntifada, 1993’te İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzalanan Oslo Anlaşması’yla başarıya kavuştu. Yine bu anlaşmayla, Bargusi sürgünden döndü.

Sürgünden hemen sonra FKÖ’de liderlik görevini üstlendi ve Batı Şeria Genel Sekteri olarak görev yaptı. Fakat Birinci İntifada’nın getirdiği barış, sadece 7 yıl sürdü.

İKİNCİ İNTİFADA VE SONRASI

2000 yılında İkinci İntifada’nın başlamasıyla Bargusi, FKÖ’nün silahlı kanadı Tanzim’in lideri olarak direnişte büyük rol oynadı. İsrail üslerinin önünde eylemler düzenledi. Eylemler sırasında İsrailli sivillerin zarar görmemesine büyük özen gösterdi.

Ayaklanmalar sırasında, Filistin halkının verdiği büyük kayıplardan dolayı eylemleri artırma talimatı verdi. Batı Şeria ve Gazze’deki İsrailli yerleşimci ve askerleri hedef alan operasyonları yönetti. Hizbullah benzeri gruplar, İsrail içinde canlı bomba eylemlerini desteklerken, o Filistin’in, Filistin’de savunulması gerektiğini savundu.

Bargusi’nin aracı 2001 yılında İsrail füzelerinin hedefi oldu. Saldırıdan sağ kurtulan Bargusi, İsrail güçleri tarafından tutuklandı ve 2002’de mahkemeye çıkartıldı. Kendisine İsrail tarafından yöneltilen en büyük suçlama, Al Aksa Tugayları'nın kurucusu olmaktı.

Bargusi, tüm suçlamaları reddetti ve mahkemenin haksız ve hukuksuz olduğu konusunda ısrarcı oldu. Filistin mücadelesinde sivillerin öldürülmemesi gerektiğini savundu.

Mahkeme, Bargusi’yi suçlu buldu ve onu 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

"FKÖ YOZLAŞTI" DEDİ, İSTİFA ETTİ

Tutukluluğu sırasında FKÖ’den, partinin yozlaştığını gerekçe göstererek ayrıldığını duyurdu ve 2005’te Şabiba’nın eski üyeleriyle “Gelecek” partisini kurdu.

2006’da Mahkumların Milli Uzlaşma Mektubu'na imza attı. Görüş ayırmaksızın tüm Filistin’li siyasi grupların tek bir çatı altında birleşmesi fikrini destekledi.