Filistinliler enkaza dönen Gazze’deki yaşam koşullarını Cumhuriyet’e anlattı: Ateşkes umut oldu

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:00

Kırılgan ateşkeste enkaz kaldırma çalışamalarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 319’a yükseldiği bildirilidi.

Gazze’nin farklı noktalarından üç Filistinli ateşkesin ardından yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. 6 Ocak’taki İsrail hava saldırısında tüm ailesini kaybeden 29 yaşındaki bankacı Muhammet Bereket, “Yaşamış olduğumuz ev sabaha karşı 05.30’da bombalandı. Bu saldırıda annemi, babamı ve iki kardeşimi yitirdim. O gün ben eşimin ailesinin yanına gitmiştim, ertesi gün dönecektim. Kardeşlerimin cansız bedenleri ateşkes sağlandıktan sonra 13 Şubat’ta çıkarıldı” dedi. Bereket şu şekilde konuştu: “Ateşkes olması sevindirici ama çok kısa bir süre önce ailemi kaybetmiş olduğum için buruk hissediyorum. Ailem tamamen nüfus kaydından silindi. Bu acı bir durum çünkü bir buçuk yıl savaşa dayandılar. Ama savaşın bitmesine çok az bir süre kala şehit oldular. Çok üzgünüm.”

‘YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ’

Gelecek planları hakkında konuşan Bereket, “(ABD Başkanı Donald) Trump, ‘Gazzelileri çıkarmak istiyorum’ diyor. Ancak Gazzelilerin topraklarına, evlerinin enkazına bile ne kadar değer verdiğini bilseler bu sürgün planından vazgeçerler. Ateşkes sonrası evi yıkılan herkes evlerinin enkazına bir çadır kurdu. Gazze’de herkes, yıkılmış olan evlerine dahi çok bağlı. Ateşkes kesinlikle çok büyük bir umut oldu. Birçok kişi ailesini kaybetmiş olsa da tekrar yaşama devam etmek istediğini söylüyor. Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

İLAÇ SORUNU

Gazze’deki son durumu aktaran Bereket, bölgede birçok restoranın yeniden açıldığını söyledi. Ancak ilaç sorunu yaşandığına dikkat çeken Bereket, “Şeker hastalığı ilacı, herhangi bir ateş düşürücü ve ağrı kesici bulunmuyor” diye konuştu. Refah Sınır Kapısı Güvenlik Şube Müdürü 49 yaşındaki Ahmed Alafri ise Mısır sınırındaki kentte yaşamın normale dönmeye başladığını söyleyerek “Diğer tüm sınır kapılarında olduğu gibi İsrail, Refah’ta da insanlara kötü davranıyor. Keyfi olarak saatlerce bekletiyorlar. Hasta ve yaralıları olumsuz koşullarda bekletiyorlar” ifadelerini kullandı. Alafri, “İsrail askerlerinin, sınır kapısındaki Gazzelilere küfrettiğini ve dövdüğünü” ekledi.

‘DR. SAFİYYE BUGÜN BIRAKILACAK’

24 yaşındaki bilgisayar mühendisi Ahmet Ebu Safiyye ise İsrail askerlerinin alıkoyduğu Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’nin Müdürü Husam Ebu Safiyye’nin yeğeni. Ahmet, “Amcamın, 22 Şubat’ta (bugünkü esir takasında) serbest bırakılacağı Kızılhaç tarafından bize iletildi. Herhangi bir suç işlemeyen amcam, işkenceye uğrayarak esir alındığında yaralıları ve hastaları çok ama çok sınırlı olanaklarla tedavi olmaya çalışıyordu. Fakat İsrail çok acımasızca bir şekilde onu tutukladı. Uzun süre avukatıyla görüştürmediler. Hem ailesine hem de bağlı olduğu sağlık örgütlerine nerede tutulduğunu dahi söylemediler” dedi. Ahmet Ebu Safiyye, daha önce babasının da tutuklanıp serbest bırakıldığı bilgisini verdi.

‘GIDA FİYATLARI DÜŞÜŞTE’

Gazze’deki yaşama ilişkin de Ahmet, “Biz bir ev kiraladık. Evin aylık kirası 1000 dolara denk geliyor. Kiralar çok pahalı. Elektrik ve su yok. Bizim jeneratörümüz var. Günde iki saat çalıştırabiliyoruz çünkü benzin fiyatları çok çok yüksek. Bu iki saat içinde bütün telefonlarımızı şarj ediyoruz, kıyafetlerimizi yıkıyoruz. Benzinin litresi yaklaşık 30 dolar” dedi. Ateşkesin ardından gıda fiyatlarında düşüş yaşandığını söyleyen Ahmet, “Savaş varken her şey çok çok pahalıydı. Savaştayken un fiyatı 250 dolardı. Şimdi yaklaşık 25-30 dolar arasında. Ateşkesten sonra hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Kafeler, restoranlar, berberler yeniden açıldı. Eski hayatımıza dönmeye çalışıyoruz” dedi.

