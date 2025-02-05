Filistinlilerin Gazze'den göç etmesi için Knesset'te tasarı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 08:28

Güncelleme: 05.02.2025 - 08:28

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu projenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi sakinlerini Mısır ve Ürdün'e göç ettirme teklifinin ardından geldiği kaydedildi.

Bugün ön okuma için meclise sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü meclisteki Yasama Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Yasa tasarısına göre, Gazze’den ayrılmayı seçen bir Gazze sakini, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali yardım paketi alabilecek ancak bir terör eylemine karıştığı gerekçesiyle hüküm giymiş olanlar bu yardımdan yararlanamayacak.

Gazze'den çıkış için sunulan yardım paketi alan ve Gazze'ye geri dönmek isteyen kişi, aldığı paranın iki katını faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak ve parayı iade etmezse Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girmesi engellenecek.

Haberde açıklamasına yer verilen Ben-Gvir, İsrail'in, Hamas'ın büyümesine ve daha fazla eleman yetiştirmesine izin vermeye devam etmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Yasa tasarısının Gazze sakinlerinin kendilerini ağırlamayı kabul eden ülkelere gönüllü gitmelerini teşvik etmek için gerçek ve pratik bir çözüm sunmayı amaçladığını ileri süren Ben-Gvir, tasarının çok önemli bir güvenlik çıkarı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi" demişti.