Film setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 13:06

Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i ölümüne neden olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin'in psikolojik olarak yoğun bir acı çektiği ifade edildi.

Hilaria Baldwin'e göre eşi, bu beklenmedik ölüm ile lanetlendi. Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtildi.

'KİMSEDEN SEMPATİ GÖRMEK İSTEMİYOR'

NTV'de yer alan habere göre, Baldwin çiftine yakın kaynaklar, ünlü oyuncu için, "Alec büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor" ifadelerini kullandı.

Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle el ele olduğu bir fotoğrafını yayınlayan Baldwin, aktöre "Seni seviyorum ve buradayım" sözleriyle seslendi.

