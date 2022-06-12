Fin basınında FETÖ ve PKK yorumu: Geri gönderilmeyecekler

12 Haziran 2022 Pazar, 11:08

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, iki ülkenin NATO'ya üyeliklerine ilişkin diplomasi trafiği devam ederken, Finlandiya basını, terörle iltisaklı isimlerin Türkiye'ye iadelerinin reddedildiğini yazdı.

Finlandiya devlet medyası YLE, Finlandiyalı yetkililerin şu ana kadar "PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri Türkiye’ye iade etmeyi reddettiğini" duyurdu.

Finlandiya haber ajansı STT, Adalet Bakanlığı’ndan Türkiye’nin 2019-2022’de Finlandiya’ya sunduğu iade taleplerinin kayıtlarını istedi.

2 KİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ

Haziran ayı başı itibarıyla Finlandiya, Türkiye’den FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler için 10 iade talebi almıştı. Finlandiya yetkililerinin şu ana kadar 7 davayı sonuçlandırdığı, bu kişilerden ikisinin Türkiye’ye teslim edildiği bildirildi. Teslim edilen 2 kişiye ilişkin terör bağlantısı kurulamadığı öne sürüldü.

İadesi istenen kişilerden birinin Helsinki’de Türkiye Büyükelçilik binasına molotof kokteyl atan saldırgan olduğu ifade edildi. 2008 yılının Ekim ayında Türk vatandaşı beş kişi PKK ile ilgili sloganlar atarak Türk büyükelçiliğinin girişine molotof kokteyli atmıştı. Büyükelçilik binasında yangın çıkmış, bir kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alınmıştı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Sözcü'de yer alan habere göre, faillerden dördü 14 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmış ve toplum hizmeti yapmaları emredilmişti. O sırada 16 yaşında olan en genç saldırgana ise 11 ay tecilli hapis cezası verilmişti.

Ancak Finlandiya basını, bu kişilerin iadesinin Finlandiya hükümeti tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.

Dün de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında konuşmuş, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Linde, “Hedefimiz, yapıcı bir yaklaşımla Türkiye'nin dile getirdiği sorunlara dair ilerleme kaydetmek” ifadelerini kullanmıştı.