Financial Times: ABD Savunma Bakan Yardımcısı Chase, Tayvan'ı ziyaret etti
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael Chase'in, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret ettiği ileri sürüldü.
Financial Times'ın adı açıklanmayan Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin'e ilişkin konulardan sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Chase, Moğolistan'daki temaslarının ardından dün gece Tayvan'a ulaştı.
ABD'li ve Tayvanlı yetkililer, ziyareti doğrulamaktan kaçınırken çok sayıda uluslararası ve yerel yayın organı, Chase'in Tayvan'da olduğuna dair duyumlarını haberleştirdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Martin Meiners, ziyarete ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken "ABD'nin Çin tehdidine karşı Tayvan'a desteği ve savunma alanındaki ilişkisi sürecektir. Tayvan'a yönelik taahhüdümüz kaya gibi sağlamdır ve Tayvan Boğazı'nda ve bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesine katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.
Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, ülkesinde Taiwan News internet sitesine yaptığı açıklamada, "Her (yabancı) heyetin ziyaretini Tayvan'ın yararına görüyoruz, bunlar bizim için iyi birer fırsattır" dedi. Bakan Chiu, olası ziyarete dair detay vermekten kaçındı.
İddialar doğruysa Chase, 2019'dan beri Ada'yı ziyaret eden en üst düzey bakanlık yetkilisi. Üst düzey ziyaretin Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekeceği tahmin ediliyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vinbin, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in ABD ile Tayvan arasında resmi temaslar yapılmasına ve askeri bağlar kurulmasına kesinlikle karşı çıktığını belirterek Washington yönetimini "tek Çin" ilkesine ve ABD ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerine uymaya çağırdı.
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