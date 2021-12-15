Financial Times, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

15 Aralık 2021 Çarşamba, 14:23

Time dergisinin de birkaç gün önce 'Yılın Kişisi' unvanına layık gördüğü Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, İngiliz finans gazetesi Financial Times (FT) gazetesi tarafından da 'elektrikli araç endüstrisinin dönüşümüne sağladığı katkılar' sebebiyle 'Yılın Kişisi' seçildi.

Küresel çapta elektrikli araç lideri olarak görülen Tesla, çok sayıda genç tüketiciyi ve otomobil üreticisinin odağını elektrikli araçlara kaydırmayı başarmıştı.

FT editörü Roula Khalaf, elektrikli araçların benzinli araçların yerine geçebileceğini Musk'ın gözler önüne serdiğini belirterek, işadamını 'otomobil endüstrisinde bir devrimci' olarak tanımladı.

Şu anda 1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan Tesla şirketi, ünlü otomobil üreticileri Ford Motor ve General Motors'un toplamından daha değerli.

RÖPORTAJINA YER VERİLDİ



Gazete, Musk'ın bir röportajda sarf ettiği, "Uzun bir süredir otomobil endüstrisinin geri kalanı temelde Tesla'yı ve beni aptallar ve sahtekarlar olarak adlandırıyordu" ifadelerine de yer verdi:

"Elektrikli araçların işe yaramayacağını, benzinli araçlarla aynı menzil ve performansa ulaşamayacağınızı söylüyorlardı. Onlara göre, buna ulaşsanız dahi kimse elektrikli araçları satın almazdı."

Kripto para piyasasına dair yaptığı tartışmalı açıklamalar ve sosyal medyadaki sansasyonel yorumları sayesinde Musk, Twitter'da 66 milyondan fazla takipçi kazandı.

Gazete, Musk'ın Yılın Kişisi seçilmesine dair şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarına çocukça gelen tuhaf ve kışkırtıcı tweet'lerine rağmen, dönemin en dönüştürücü iş figürlerinden biri Musk. Bu nedenle, FT onu 2021 için Yılın Kişisi olarak seçiyor."

-Sputnik