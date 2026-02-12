Financial Times: Türk dizileri enflasyon baskısı altında

Financial Times’ın aktardığına göre, dünyanın yaklaşık 170 ülkesine ihraç edilen ve Türkiye’ye yüz milyonlarca dolarlık gelir sağlayan televizyon dizileri, yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetleri nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

FT’ye konuşan sektör temsilcileri, bölüm başına saatlik üretim maliyetlerinin 240 bin doların üzerine çıktığını belirtti. Artan maliyetler, reklam gelirlerinin üretim giderlerini karşılamasını zorlaştırıyor.

İstanbul Ticaret Odası medya komitesi üyesi Özcan Altunkaya, “Üretim maliyetleri İspanya’dan bile yüksek. Bu durum ihracatı etkiliyor” dedi.

Türk dizilerinin başarısının arkasında, haftalık reytinglere dayalı sert rekabet modeli bulunuyor.

Prime-time’da haftada yaklaşık 75 saatlik içerik üretilirken, başarısız yapımlar hızla yayından kaldırılıyor; başarılı olanlar ise uluslararası pazarda yüksek kâr sağlıyor.

Ancak Financial Times’a göre yüksek enflasyon, bu modeli baskı altına alıyor.

Reklam gelirlerinin erimesi, daha az risk alınmasına ve daha sınırlı sayıda yapım üretilmesine yol açıyor.

ENFLASYONUN GENEL BASKISI

Türkiye’de enflasyon 2022 sonunda yüzde 85’e kadar çıkmış, halen yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde seyrediyor.

Reel kurdaki değerlenme, dolar ve euro bazlı maliyetleri artırarak dizilerin uluslararası pazarda fiyat avantajını azaltıyor.

FT, benzer baskıların tekstil ve beyaz eşya gibi ihracatçı sektörlerde de görüldüğünü hatırlattı.

YENİ PAZAR ARAYIŞI

Yapımcılar, Rusya ve Körfez ülkeleri gibi yeni pazarlara yönelerek gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan merkezli stüdyolarla ortak projeler geliştirilmesi de bu stratejinin parçası olarak gösteriliyor.

Uzmanlar, Türk dizilerinin üretim modelinin hâlâ güçlü olduğunu ancak mevcut ekonomik koşulların sürmesi halinde sektörün küresel konumunun baskı altında kalabileceğini belirtiyor.