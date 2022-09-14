Financial Times'tan dikkat çeken analiz: Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:23

İngiliz gazetesi Financial Times'a göre, Türkiye, 2022 yılında ocak-temmuz ayları arasındaki dönemde, Merkez Bankası'nın açıkladığı 'net hata ve noksan' kalemindeki artışın devam ettiğini ifade etti.

Cari açıkta oluşan 36,7 milyar dolar borcun 24,4 milyar dolarının bu şekilde kapatıldığını ve bu durumun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borçlanma maliyetini düşürmenin enflasyonu düşürdüğüne inanması açısından alışılmadık bir durum olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın alışılmadık faiz politikalarının Türkiye ekonomisinde derin sorunlara yol açtığı belirtilen Financial Times analizinde küresel yatırımcıların son on yılda Türkiye’den büyük bir çıkış gerçekleştirdiği belirtildi.

FT, son dönemde ciddi değer kaybı yaşayan TL'nin döviz karşısındaki açığını, kaynağı belirsiz para ile finanse edildiğini belirttiği yazıda bu paranın kaynağının nereden geldiği soruldu.

"RUS PARASI MEMNUNİYET İLE KARŞILANIR"

İngiltere merkezli BlueBay Varlık Yönetimi analisti Timothy Ash'in analizine de yer verilen yazıda, Türk bankalarının diğer ülkelerin dışladığı Rus parasını kabul etmekten oldukça mutlu olabileceğini belirtti.

FT yazısında Ash'in, "Erdoğan, son aylarda Türkiye'nin Rusya ile daha yakın ticari ilişkiler kurması ve aynı zamanda Ukrayna savunması için çok önemli olan insansız hava araçları tedarik etmesiyle elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerine yer verdi.

"TAM OLARAK BİLMEK ZOR"

Financial Times yazısında Capital Economics şirketinin analizine de yer verdi.

Capital Economics, "Hiç bir ayrıntıda neyin net hata ve noksan kaleminde artış göstermesine sebep olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'de çok büyük ve muhtemelen yanlış kaydedilen sermaye akımlarından kaynaklanıyor. Ancak gerçekte, altın satışından ve döviz mevduatından hizmet ticareti veya kaçakçılığının yanlış kaydedilmesine kadar her şeyi yansıtabilir. Neler olup bittiğini tam olarak bilmek zor ama bunun bu yıl cari işlemler açığına önemli bir destek sağladığı ve bu açıklanamayan akışların tersine dönmesi durumunda Türkiye'nin düşük rezerv kapsamına yeniden ışık tutacağı açık" dedi.

"DOST ÜLKELER DESTEK VERİYOR"

FT son olarak Erdoğan'ın konu ile ilgili değerlendirmesine yer verdi.

Erdoğan, “Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor. Bu konuyla ilgili de şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.