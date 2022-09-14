Danimarka duyurdu: Ukraynalı askerler, Danimarka'da eğitim görecek

Danimarka, Ukrayna askerlerini Danimarka topraklarında eğitim vereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:45
Danimarka duyurdu: Ukraynalı askerler, Danimarka'da eğitim görecek
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Danimarka Savunma Bakanı Morten Bedskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

Morten Bedskov, Kiev'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ulusal haber ajansı Ukrinform'a göre, Bedskov, Ukraynalı askerlerin Danimarka topraklarında eğitileceğini söyledi.

Bedskov, "Ayrıntılara giremem, ancak Ukrayna ordusunun eğitimi Danimarka'da yapılacak" dedi.

Bedskov ayrıca, eğitim görecek Ukrayna askerlerin sayısı, eğitim zamanı ve yeri hakkında ayrıntı vermedi.

Ağustos ayının başında Danimarka Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye 130 askeri uzman göndereceğini duyurdu.


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