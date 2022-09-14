Danimarka duyurdu: Ukraynalı askerler, Danimarka'da eğitim görecek
Danimarka, Ukrayna askerlerini Danimarka topraklarında eğitim vereceğini açıkladı.
Danimarka Savunma Bakanı Morten Bedskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.
Morten Bedskov, Kiev'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ulusal haber ajansı Ukrinform'a göre, Bedskov, Ukraynalı askerlerin Danimarka topraklarında eğitileceğini söyledi.
Bedskov, "Ayrıntılara giremem, ancak Ukrayna ordusunun eğitimi Danimarka'da yapılacak" dedi.
Bedskov ayrıca, eğitim görecek Ukrayna askerlerin sayısı, eğitim zamanı ve yeri hakkında ayrıntı vermedi.
Ağustos ayının başında Danimarka Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye 130 askeri uzman göndereceğini duyurdu.
Video Haberler
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'