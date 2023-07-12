Finlandiya Başbakan Yardımcısı Purra'dan ırkçı ifadeler: 'Türk maymunlar'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:23

Güncelleme: 12.07.2023 - 13:59

Aşırı sağ kökenli Finlandiya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra'nın, 2008'de Finlandiya basınında yayımlanan bir dizi ırkçı ve şiddet içeren sözleri ortaya çıktı.

Purra, ırkçı ifadeleri nedeniyle Finlandiya'da yoğun tepki aldı. Purra, gelen tepkiler üzerine bir "özür" açıklamasında bulundu.

Purra, 'riikka' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımların kendisine ait olduğunu söylemese de Twitter hesabından "15 yıl önce sosyal medyadan yaptığım aptalca yorumlar ve verdiğim zarar için özür dilerim. Mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım" ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 2008'de aşırı sağcıların aktif olduğu bir blogda yaptığı paylaşımda Purra 'riikka' kullanıcı adıyla defalarca siyahilere karşı Fin dilinde ırkçı sözler söylemiş, Türkleri aşağılayıcı terimlerle tanımlamış ve Türk göçmenleri hedef alarak "Türk maymunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya'da yapılan son seçimlerde, Purra'nın göçmenlik karşıtı Eurosceptic partisi ülkenin 200 kişilik parlamentosunda 46 sandalye almıştı.